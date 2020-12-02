Заставили выбирать между огнем и ударами: подожженый мальчик из Бердянска об инциденте

12-летний Владимир из Бердянска, который 29 ноября пострадал в результате поджога во время игры с друзьями, рассказал детали того страшного вечера.

Мальчик пошел на ночевку к друзьям, где они вместе начали играть в различные интернет-игры.

Приятели предложили Володе или согласиться на поджог, или получить 100 сильных ударов по голове. Один из друзей вспомнил о самопале — самодельном алкогольном напитке.

— Они облили мне штаны и подожгли спичками. Они хотели сначала немного налить и потушить сразу, — рассказал Володя.

Мальчик получил 30% ожогов тела, в том числе и гениталий.

Подробнее об инциденте рассказала волонтер Злата Некрасова: видео с мальчиком она выложила в своем Facebook.

— Мама одна воспитывает сына, временно не работает, состоит на учете в центре занятости. За два дня на лечение Вовы уже было потрачено 7 тыс. грн и средств в семье больше нет, — рассказала волонтер.

Кроме помощи медикаментами, мальчику понадобится психолог.

Полиция открыла дело

По факту поджога мальчика в Бердянске полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

В ГУ НП в Запорожской области рассказали, что весь процесс издевательства над другом снимался на телефон.

Таким образом подростки 12-13 лет решили записать видео для социальных сетей и ради необычного контента поджечь своего товарища.