В Бердянске 29 ноября подростки 12-13 лет решили записать видео для социальных сетей. Ради необычного контента они подожгли своего товарища.
12-летнего парня облили горючей жидкостью и подожгли. В результате пострадавшего с серьезными ожогами госпитализировали.
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У подростка диагностировали ожоги 30% тела, он находится в реанимации.
В Одессе от ожогов скончалась 5-летняя девочка
В Одессе юноша получил ожоги всего тела
В Одессе 18-летний парень залез на вагон товарного поезда, где его ударило электрическим током. Он там оказался, потому что хотел сделать селфи.
Парня госпитализировали в больницу с термическими ожогами всего тела.
Источник: Бердянск 24