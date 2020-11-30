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Євгенія Шапоренко |

Ради видео для соцсетей: в Бердянске подростки подожгли товарища

В Бердянске 29 ноября подростки 12-13 лет решили записать видео для социальных сетей. Ради необычного контента они подожгли своего товарища.

12-летнего парня облили горючей жидкостью и подожгли. В результате пострадавшего с серьезными ожогами госпитализировали.

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У подростка диагностировали ожоги 30% тела, он находится в реанимации.

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В Одессе юноша получил ожоги всего тела

Фото: Dreamstime

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