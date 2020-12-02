Змусили обирати між вогнем і ударами: підпалений хлопчик з Бердянська про інцидент

12-річний Володимир з Бердянська, який 29 листопада постраждав внаслідок підпалу під час гри з друзями, розповів деталі того страшного вечора.

Хлопчик пішов на ночівлю до друзів, де вони разом почали грати у різні інтернет-ігри.

Приятелі запропонували Володимиру або погодитися на підпал, або отримати 100 сильних ударів по голові. Один із друзів згадав про самопал – саморобний алкогольний напій.

– Вони облили мені штани і підпалили сірниками. Вони хотіли спочатку трохи налити і згасити відразу, – розповів Володя.

Хлопчик зазнав 30% опіків тіла, зокрема і геніталій.

Детальніше про інцидент розповіла волонтер Злата Некрасова: відео з хлопчиком вона виклала у своєму Facebook.

– Мама одна виховує сина, тимчасово не працює, перебуває на обліку в центрі зайнятості. За два дні на лікування Вови вже було витрачено 7 тис. грн і коштів у сім’ї більше немає, – розповіла волонтерка.

Окрім допомоги медикаментами, хлопчику знадобиться психолог.

Поліція відкрила справу

За фактом підпалу хлопчика у Бердянську поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

У ГУ НП у Запорізькій області розповіли, що весь процес знущання над другом знімали на телефон.

Таким чином підлітки 12-13 років вирішили записати відео для соціальних мереж і заради незвичайного контенту підпалити свого товариша.