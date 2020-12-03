В Днепропетровской области произошел обвал породы на шахте Терновская.
Чрезвычайное происшествие случилось на глубине 1 383 м.
— Из шахты Терновская (ПАО Криворожский железорудный комбинат) сообщают об обвале горной породы, — сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
Читайте: На шахте Привольнянская в Лисичанске произошел обвал, погиб шахтер
Сейчас на месте работают спасатели. Из-под завалов уже достали одного человека. Информация о состоянии здоровья пострадавшего уточняется.
Обвал на шахте во Львовской области
В августе во время обвала на шахте Червоноградская №2, расположенной во Львовской области, погиб горняк.
Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Во время инцидента он находился на пересыпи конвейерных лент.
Подробнее об обвале на шахте во Львовской области читайте на Фактах ICTV.
Источник: Михаил Волынец