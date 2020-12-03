В Днепропетровской области произошел обвал породы на шахте Терновская.

Чрезвычайное происшествие случилось на глубине 1 383 м.

— Из шахты Терновская (ПАО Криворожский железорудный комбинат) сообщают об обвале горной породы, — сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

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Сейчас на месте работают спасатели. Из-под завалов уже достали одного человека. Информация о состоянии здоровья пострадавшего уточняется.

Обвал на шахте во Львовской области

В августе во время обвала на шахте Червоноградская №2, расположенной во Львовской области, погиб горняк.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Во время инцидента он находился на пересыпи конвейерных лент.

Подробнее об обвале на шахте во Львовской области читайте на Фактах ICTV.

Источник: Михаил Волынец