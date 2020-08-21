На шахте во Львовской области погиб горняк

На шахте Червоноградская №2 во Львовской области погиб горняк Александр Лукаш 1985 года рождения.
Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Во время трагедии мужчина находился на пересыпи конвейерных лент.
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Работник угледобывающего предприятия получил несовместимые с жизнью травмы.
Проводится расследование. Полицейские устанавливают все детали несчастного случая.
Обвал шахты в Лисичанске
28 июня в Лисичанске в Луганской области произошел обвал на шахте Привольнянская. В результате трагедии один шахтер погиб.
Еще один горняк был тяжело травмирован.
Всего в зоне аварии находились четверо горняков. Двоим удалось выбраться самостоятельно.