На шахте во Львовской области погиб горняк

На шахте Червоноградская №2 во Львовской области погиб горняк Александр Лукаш 1985 года рождения.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Во время трагедии мужчина находился на пересыпи конвейерных лент.

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Работник угледобывающего предприятия получил несовместимые с жизнью травмы.

Проводится расследование. Полицейские устанавливают все детали несчастного случая.

Обвал шахты в Лисичанске

28 июня в Лисичанске в Луганской области произошел обвал на шахте Привольнянская. В результате трагедии один шахтер погиб.

Еще один горняк был тяжело травмирован.

Всего в зоне аварии находились четверо горняков. Двоим удалось выбраться самостоятельно.