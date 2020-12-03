У Дніпропетровській області стався обвал породи на шахті Тернівська.

Надзвичайна подія відбулася на глибині 1 383 м.

– З шахти Тернівська (ПАТ Криворізький залізорудний комбінат) повідомляють про обвал гірської породи, – повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

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Нині на місці працюють рятувальники. З-під завалів уже дістали одну людину. Інформація про стан здоров’я постраждалого уточнюється.

Обвал на шахті у Львівській області

У серпні під час обвалу на шахті Червоноградська №2, що розташована у Львівській області, загинув гірник.

Чоловік отримав несумісні з життям травми. Під час інциденту він перебував на пересипі конвеєрних стрічок.

Детальніше про обвал на шахті у Львівській області читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Михайло Волинець