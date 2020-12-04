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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Луганчанин переправлял украинок в Европу для эксплуатации в порнобизнесе

В Киевской области задержали 26-летнего мужчину, который переправлял украинок за границу для съемки в порно.

Житель Луганщины в сети размещал объявления о высокооплачиваемой работе за рубежом для молодых женщин. Когда девушки пересекали границу, то оказывались на съемочной площадке одного из известных европейских режиссеров фильмов для взрослых. Вернуться женщины на родину не могли из-за долговой кабалы.

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По данному факту открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) УК Украины. За содеянное злоумышленнику грозит заключение от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

  • Луганчанин переправлял украинок в Европу для эксплуатации в порнобизнесе
  • Луганчанин переправлял украинок в Европу для эксплуатации в порнобизнесе
  • Луганчанин переправлял украинок в Европу для эксплуатации в порнобизнесе
  • Луганчанин переправлял украинок в Европу для эксплуатации в порнобизнесе
  • Луганчанин переправлял украинок в Европу для эксплуатации в порнобизнесе
  • Луганчанин переправлял украинок в Европу для эксплуатации в порнобизнесе
Луганчанин переправлял украинок в Европу для эксплуатации в порнобизнесе / 3 фотографии

Одесситка отправляла украинок в секс-рабство в Турцию

40-летняя одесситка, сговорившись с гражданином Турции, подыскивала в Киеве девушек, имевших материальные проблемы, и переправляла их в Стамбул для сексуальной эксплуатации.

Она предлагала их привлекательный заработок, которым надо было делиться с работодателем.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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