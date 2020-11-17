Развращал и насиловал: на Днепропетровщине мужчина зарабатывал на порно с детьми

В Днепропетровской области сотрудники Нацполиции разоблачили мужчину, который причастен к изготовлению порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Вместе с четырьмя сообщниками преступник развращал детей и снимал их на камеру.

Мужчины создали более тысячи фото и видео, которые затем продавали в интернете. От рук насильников пострадали пять детей в возрасте 10-14 лет.

По факту дела возбуждено три уголовных производства об изнасиловании, развращение несовершеннолетних и распространение порнографических материалов. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.



Читайте: В РФ отчим насиловал 11-летнюю падчерицу — девочка забеременела

Остальные фигуранты дела были задержаны ранее.

В Кривом Роге снимали порно с трехлетним ребенком

В Кривом Роге родители снимали порнографические материалы с участием своей трехлетней дочери. Для этого пара специально арендовала разные квартиры.

За совершенное преступление супруги проведут 12 лет за решеткой.