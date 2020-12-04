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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Луганчанин переправляв українок в Європу для експлуатації в порнобізнесі

У Київській області затримали 26-річного чоловіка, який переправляв українок за кордон для знімання в порно.

Житель Луганщини в мережі розміщував оголошення про високооплачувану роботу за кордоном для молодих жінок. Коли дівчата перетинали кордон, то опинялися на знімальному майданчику одного з відомих європейських режисерів фільмів для дорослих. Повернутися жінки на батьківщину не могли через боргову кабалу.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) КК України. За скоєне зловмиснику загрожує ув’язнення від п’яти до 12 років з конфіскацією майна.

 

Одеситка відправляла українок у секс-рабство до Туреччини

40-річна одеситка, змовившись з громадянином Туреччини, підшукувала у Києві дівчат, які мали матеріальні проблеми, та переправляла їх до Стамбулу для сексуальної експлуатації.

Вона пропонувала їх привабливий заробіток, яким треба було ділитися з роботодавцем.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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