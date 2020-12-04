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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Митинг в Киеве под Радой: стычки, снесенное ограждение и протоколы

В Киеве на митинге под стенами Верховной Рады, где собрались предприниматели, произошли столкновения между активистами и правоохранителями.

Демонстранты ограничивают доступ народным депутатам на территорию парламента и блокируют движение транспорта.

В столичной полиции сообщили, что на двух активистов на месте составили административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство).

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Чтобы обеспечить правопорядок в центре Киева, правоохранители вынуждены создавать живые коридоры и оттеснять граждан для беспрепятственного прохода и проезда авто. Между протестующими и правоохранителями периодически возникают словесные перепалки и драки.

  • Митинг в Киеве под Радой
  • Митинг в Киеве под Радой
  • Митинг в Киеве под Радой
  • Митинг в Киеве под Радой
  • Митинг в Киеве под Радой
  • Митинг в Киеве под Радой
Митинг в Киеве под Радой: стычки, снесенное ограждение и протоколы / 3 фотографии

Протесты под Радой

В Киеве под Верховной Радой предприниматели снова вышли на акцию протеста. Они требуют принять законопроекты об отмене фискализации и введении кассовых аппаратов.

Также среди требований митингующих не вводить карантин для малого и микробизнеса. В то же время они просят принять законопроекты №3853-1 (2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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