В Киеве на митинге под стенами Верховной Рады, где собрались предприниматели, произошли столкновения между активистами и правоохранителями.

Демонстранты ограничивают доступ народным депутатам на территорию парламента и блокируют движение транспорта.

В столичной полиции сообщили, что на двух активистов на месте составили административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство).

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Чтобы обеспечить правопорядок в центре Киева, правоохранители вынуждены создавать живые коридоры и оттеснять граждан для беспрепятственного прохода и проезда авто. Между протестующими и правоохранителями периодически возникают словесные перепалки и драки.











Митинг в Киеве под Радой: стычки, снесенное ограждение и протоколы / 3 фотографии

Протесты под Радой