Протесты под Радой: предприниматели требуют отменить кассовые аппараты

В Киеве под Верховной Радой предприниматели снова вышли на акцию протеста. Они требуют принять законопроекты об отмене фискализации и введении кассовых аппаратов.

Также среди требований митингующих не вводить карантин для малого и микробизнеса. В то же время они просят принять законопроекты №3853-1 (2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Предприниматели перекрыли движение по улице Грушевского в правительственном квартале Киева — от Крепостного переулка до Европейской площади, а также выезд на улицу Институтскую.











Протесты под Радой: предприниматели снова требуют отменить кассовые аппараты / 3 фотографии

Читайте: Кассовые аппараты для ФЛП: как голосовали фракции (ДОКУМЕНТ)

Полицейские взяли под усиленную охрану центральную часть Киева. К охране правопорядка привлечены работники структурных подразделений полиции и военнослужащие Нацгвардии.

1 декабря Верховная Рада приняла закон о ФЛП и отстрочила введение кассовых аппаратов до 1 января 2022 года.

Введение в Украине программных регистраторов расчетных операций (РРО) должно происходить в три этапа. Первый стартовал 1 августа. Второй этап должен был начаться 1 января 2021 года, когда сфера использования PPO должна была быть расширена на критические, так называемые рискованные, сферы бизнеса.

Третий этап 1 апреля 2021 года предусматривал введение регистраторов для всех физлиц-предпринимателей второй и третьей группы.

Источник: МВД

Фото: PavlovskyNews