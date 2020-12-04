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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Мітинг в Києві під Радою: сутички, знесена огорожа та протоколи

У Києві на мітингу під стінами Верховної Ради, де зібралися підприємці, сталися сутички між активістами та правоохоронцями.

Демонстранти обмежують доступ народним депутатам на територію парламенту і блокують рух транспорту.

У столичній поліції повідомили, що на двох активістів на місці склали адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство).

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Аби забезпечити правопорядок у центрі Києві, правоохоронці вимушені створювати живі коридори та відтісняти громадян для безперешкодного проходу і проїзду авто. Між протестувальниками та правоохоронцями виникають словесні перепалки та бійки.

  • Мітинг в Києві під Радою
  • Мітинг в Києві під Радою
  • Мітинг в Києві під Радою
  • Мітинг в Києві під Радою
  • Мітинг в Києві під Радою
  • Мітинг в Києві під Радою
Мітинг в Києві під Радою: сутички, знесена огорожа та протоколи / 3 фотографии

Протести під Радою

У Києві під Верховною Радою підприємці знову вийшли на акцію протесту. Вони вимагають ухвалити законопроекти про скасування фіскалізації і запровадження касових апаратів.

Також серед вимог мітингувальників не запроваджувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу. Натомість вони просять ухвалити законопроекти №3853-1(2) і №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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