У Києві на мітингу під стінами Верховної Ради, де зібралися підприємці, сталися сутички між активістами та правоохоронцями.
Демонстранти обмежують доступ народним депутатам на територію парламенту і блокують рух транспорту.
У столичній поліції повідомили, що на двох активістів на місці склали адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство).
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Аби забезпечити правопорядок у центрі Києві, правоохоронці вимушені створювати живі коридори та відтісняти громадян для безперешкодного проходу і проїзду авто. Між протестувальниками та правоохоронцями виникають словесні перепалки та бійки.
Протести під Радою
У Києві під Верховною Радою підприємці знову вийшли на акцію протесту. Вони вимагають ухвалити законопроекти про скасування фіскалізації і запровадження касових апаратів.
Також серед вимог мітингувальників не запроваджувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу. Натомість вони просять ухвалити законопроекти №3853-1(2) і №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.