У Києві на мітингу під стінами Верховної Ради, де зібралися підприємці, сталися сутички між активістами та правоохоронцями.

Демонстранти обмежують доступ народним депутатам на територію парламенту і блокують рух транспорту.

У столичній поліції повідомили, що на двох активістів на місці склали адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство).

Читайте: Ліз у бійку з копами: на мітингу під Радою затримали протестувальника

Аби забезпечити правопорядок у центрі Києві, правоохоронці вимушені створювати живі коридори та відтісняти громадян для безперешкодного проходу і проїзду авто. Між протестувальниками та правоохоронцями виникають словесні перепалки та бійки.











Мітинг в Києві під Радою: сутички, знесена огорожа та протоколи / 3 фотографии

Протести під Радою