Захват банка в Киеве: “террориста” отправили в психбольницу

Печерский районный суд Киева решил изменить меру пресечения мужчине, который в августе угрожал взорвать Универсал банк в бизнес-центре Леонардо. Злоумышленника отправили в психиатрическую больницу под строгим наблюдением.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

— Эксперты установили, что в настоящее время по своему психическому состоянию подозреваемый не может осознавать свои действия и руководить ими, — рассказала Максимец.

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Изменить меру пресечения просила столичная прокуратура — из-за выводов судебно-психиатрической экспертизы, которая указала на необходимость принудительного лечения.

Захват банка

3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка в БЦ Леонардо. Персонал и посетителей сразу эвакуировали, внутри с ним оставалась одна работница банка.

Мужчина говорил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка и она сдетонирует даже если его убьют.

Каримову объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей Терроризм.