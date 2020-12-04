Захоплення банку в Києві: “терориста” відправили у психлікарню

Печерський районний суд Києва вирішив змінити запобіжний захід чоловікові, який у серпні погрожував підірвати Універсал банк в бізнес-центрі Леонардо. Зловмисника відправили до психіатричної лікарні із суворим наглядом.

Про це повідомила прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook.

– Експерти встановили, що нині за своїм психічним станом підозрюваний не може усвідомлювати свої дії та керувати ними, – розповіла Максимець.

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Змінити запобіжний захід просила столична прокуратура – через висновки судово-психіатричної експертизи, яка вказала на необхідність примусового лікування.

Захоплення банку

3 серпня громадянин Узбекистану Сухроб Карімов захопив відділення банку у БЦ Леонардо. Персонал і відвідувачів відразу евакуювали, всередині з ним залишалася одна працівниця банку.

Чоловік говорив, що у нього в рюкзаку є вибухівка і вона здетонує навіть якщо його вб’ють.

Карімову оголосили підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею Тероризм.