Почти 300 кг в мешках: через Борисполь пытались вывезти рекордную партию янтаря

В аэропорту Борисполь таможенники обнаружили рекордную партию необработанного янтаря, который пытались вывезти в Китай.
Общий вес изъятого камня составил 285 кг.
— Грузовое отправление в статусе несопровождаемого багажа в количестве 13 мест отправлялось физическим лицом авиационным транспортом из Украины через аэропорт Борисполь в Китай, — говорится в сообщении.
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Интересно, что в таможенном отделении гражданин задекларировал свое отправление как вещи.
Это стало одной из крупнейших задержанных партий янтаря за всю историю Киевской таможни.
Янтарь в аэропорту Борисполь
Недавно, 16 ноября, СБУ задержала украинца, имевшего при себе 5 кг янтаря и билет до Персидского залива.
Правонарушитель проживает в Ровенской области, там он и достал камни. Ему грозит штраф или ограничение свободы до трех лет.
Источник: Київська митниця Держмитслужби