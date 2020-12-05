В аэропорту Борисполь таможенники обнаружили рекордную партию необработанного янтаря, который пытались вывезти в Китай.

Общий вес изъятого камня составил 285 кг.

— Грузовое отправление в статусе несопровождаемого багажа в количестве 13 мест отправлялось физическим лицом авиационным транспортом из Украины через аэропорт Борисполь в Китай, — говорится в сообщении.



















Почти 300 кг в мешках: через Борисполь пытались вывезти рекордную партию янтаря / 5 фотографий

Читайте: Тонна камней в мешках: СБУ блокировала контрабанду янтаря

Интересно, что в таможенном отделении гражданин задекларировал свое отправление как вещи.

Это стало одной из крупнейших задержанных партий янтаря за всю историю Киевской таможни.

Янтарь в аэропорту Борисполь

Недавно, 16 ноября, СБУ задержала украинца, имевшего при себе 5 кг янтаря и билет до Персидского залива.

Правонарушитель проживает в Ровенской области, там он и достал камни. Ему грозит штраф или ограничение свободы до трех лет.

Источник: Київська митниця Держмитслужби