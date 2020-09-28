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Факты / Украина

Тонна камней в мешках: СБУ блокировала контрабанду янтаря

Служба безопасности Украины блокировала очередной канал контрабанды янтаря.

Во время спецоперации было изъято 833 кг “солнечного камня” на сумму почти 4 млн грн.

Злоумышленники скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ровенской области.

На территории области они его обрабатывали и по поддельным документам экспортировали из Украины через международные пункты пропуска в аэропортах Борисполь и Львов.

Организатором преступной схемы стал гражданин одной из закавказских стран.

Читайте: Изъяли более 20 кг камня: на Ровенщине разоблачили незаконную добычу янтаря

  • Тонна камней в мешках: СБУ блокировала контрабанду янтаря
  • Тонна камней в мешках: СБУ блокировала контрабанду янтаря
  • Тонна камней в мешках: СБУ блокировала контрабанду янтаря
  • Тонна камней в мешках: СБУ блокировала контрабанду янтаря
  • Тонна камней в мешках: СБУ блокировала контрабанду янтаря
  • Тонна камней в мешках: СБУ блокировала контрабанду янтаря
  • Тонна камней в мешках: СБУ блокировала контрабанду янтаря
  • Тонна камней в мешках: СБУ блокировала контрабанду янтаря
Тонна камней в мешках: СБУ блокировала контрабанду янтаря / 4 фотографии

Полицейский крышевал янтарный бизнес

В мае 2020 года правоохранители разоблачили своего коллегу, который в Ровенской области крышевал добычу янтаря.

За предупреждение о выездах полицейских от своих подельников он требовал $200.

Источник: СБУ

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