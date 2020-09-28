Служба безопасности Украины блокировала очередной канал контрабанды янтаря.

Во время спецоперации было изъято 833 кг “солнечного камня” на сумму почти 4 млн грн.

Злоумышленники скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ровенской области.

На территории области они его обрабатывали и по поддельным документам экспортировали из Украины через международные пункты пропуска в аэропортах Борисполь и Львов.

Организатором преступной схемы стал гражданин одной из закавказских стран.

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Тонна камней в мешках: СБУ блокировала контрабанду янтаря / 4 фотографии

Полицейский крышевал янтарный бизнес

В мае 2020 года правоохранители разоблачили своего коллегу, который в Ровенской области крышевал добычу янтаря.

За предупреждение о выездах полицейских от своих подельников он требовал $200.