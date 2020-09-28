Тонна камней в мешках: СБУ блокировала контрабанду янтаря

Служба безопасности Украины блокировала очередной канал контрабанды янтаря.
Во время спецоперации было изъято 833 кг “солнечного камня” на сумму почти 4 млн грн.
Злоумышленники скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ровенской области.
На территории области они его обрабатывали и по поддельным документам экспортировали из Украины через международные пункты пропуска в аэропортах Борисполь и Львов.
Организатором преступной схемы стал гражданин одной из закавказских стран.
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Полицейский крышевал янтарный бизнес
В мае 2020 года правоохранители разоблачили своего коллегу, который в Ровенской области крышевал добычу янтаря.
За предупреждение о выездах полицейских от своих подельников он требовал $200.