Из Украины хотели вывести 5 кг янтаря в арабскую страну

Служба безопасности Украины задержала мужчину, который хотел вывести из страны пять килограммов янтаря-сырца. Злоумышленник собирался отвезти 18 редких экспонатов камня в одну из стран Персидского залива.

Правонарушитель проживает в Ровно, там он и добыл камни. Оперативники задержали злоумышленника в аэропорту Борисполь, когда он пытался вывести янтарь из страны.

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Мужчина хотел перевезти контрабанду, которая была бы оценена в десятки тысяч долларов на черном рынке. Все камни отправили на экспертизу.















5 кг янтаря: в Борисполе задержали мужчину с контрабандой / 4 фотографии

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 240-1 Уголовного кодекса (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря). Злоумышленнику грозит штраф или ограничение свободы до трех лет.

Зарабатывали $ 4 тыс. с рейса: в Борисполе таможенники требовали с пассажиров взятки

В аэропорту Борисполь полиция разоблачила таможенников, которые требовали деньги с пассажиров. Они создавали им искусственные препятствия при прохождении таможенного контроля и на беглом осмотре ручной клади.

Злоумышленники требовали с пассажира от $100 до $200. Следствие сообщило о подозрении задержанным по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Фото: СБУ