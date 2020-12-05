В аеропорті Бориспіль митники виявили рекордну партію необробленого бурштину, який намагалися вивезти до Китаю.

Загальна вага вилученого каміння склала 285 кг.

– Вантажне відправлення в статусі несупроводжуваного багажу в кількості 13 місць відправлялося фізичною особою авіаційним транспортом з України через аеропорт Бориспіль до Китаю, – йдеться у повідомленні.



















Майже 300 кг у мішках: через Бориспіль намагались вивезти рекордну партію бурштину / 5 фотографий

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Цікаво, що у митному відношенні своє відправлення громадянин задекларував як речі.

Це стало однією із найбільших затриманих партій бурштину за всю історію Київської митниці.

Бурштин в аеропорту Бориспіль

Нещодавно, 16 листопада, СБУ затримала українця, який мав при собі 5 кг бурштину та квиток до Перської затоки.

Правопорушник мешкає в Рівному, там він і видобув каміння. Йому загрожує штраф або обмеження волі до трьох років.

Джерело: Київська митниця Держмитслужби