Майже 300 кг у мішках: через Бориспіль намагались вивезти рекордну партію бурштину

В аеропорті Бориспіль митники виявили рекордну партію необробленого бурштину, який намагалися вивезти до Китаю.
Загальна вага вилученого каміння склала 285 кг.
– Вантажне відправлення в статусі несупроводжуваного багажу в кількості 13 місць відправлялося фізичною особою авіаційним транспортом з України через аеропорт Бориспіль до Китаю, – йдеться у повідомленні.
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Цікаво, що у митному відношенні своє відправлення громадянин задекларував як речі.
Це стало однією із найбільших затриманих партій бурштину за всю історію Київської митниці.
Бурштин в аеропорту Бориспіль
Нещодавно, 16 листопада, СБУ затримала українця, який мав при собі 5 кг бурштину та квиток до Перської затоки.
Правопорушник мешкає в Рівному, там він і видобув каміння. Йому загрожує штраф або обмеження волі до трьох років.
Джерело: Київська митниця Держмитслужби