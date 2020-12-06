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Євгенія Шапоренко |

У Кривому Розі у будинку обвалилася стеля – під завалами опинилася дитина

У Кривому Розі у приватному житловому будинку впала стеля, а під завалами опинилась 12-річна дитина.

Ймовірно через аварійний стан, на кухні одноповерхового будинку обвалилася стеля площею 15 кв.м.

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– З-під завалів фахівці ДСНС дістали дівчинку, 2008 року народження. Дитину одразу оглянули лікарі. На щастя, серйозних травм в неї не виявлено – тож, госпіталізація не знадобилась, – розповіли у прес-службі ДСНС.

  • У Кривому Розі у будинку обвалилася стеля – під завалами опинилася дитина
  • У Кривому Розі у будинку обвалилася стеля – під завалами опинилася дитина
  • У Кривому Розі у будинку обвалилася стеля – під завалами опинилася дитина
  • У Кривому Розі у будинку обвалилася стеля – під завалами опинилася дитина
  • У Кривому Розі у будинку обвалилася стеля – під завалами опинилася дитина
  • У Кривому Розі у будинку обвалилася стеля – під завалами опинилася дитина
  • У Кривому Розі у будинку обвалилася стеля – під завалами опинилася дитина
  • У Кривому Розі у будинку обвалилася стеля – під завалами опинилася дитина
У Кривому Розі у будинку обвалилася стеля – під завалами опинилася дитина / 4 фотографии

Обвал у Дніпропетровській області

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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