У Кривому Розі у приватному житловому будинку впала стеля, а під завалами опинилась 12-річна дитина.
Ймовірно через аварійний стан, на кухні одноповерхового будинку обвалилася стеля площею 15 кв.м.
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– З-під завалів фахівці ДСНС дістали дівчинку, 2008 року народження. Дитину одразу оглянули лікарі. На щастя, серйозних травм в неї не виявлено – тож, госпіталізація не знадобилась, – розповіли у прес-службі ДСНС.
У Кривому Розі у будинку обвалилася стеля – під завалами опинилася дитина / 4 фотографии
Обвал у Дніпропетровській області
3 грудня у Дніпропетровській області стався обвал породи на шахті Тернівська.
Надзвичайна подія відбулася на глибині 1 383 м.
З-під завалів дістали одну людину.