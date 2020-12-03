На Днепропетровщине в пожаре погибли мать с дочерью

В селе Водяное Широковского района Днепропетровской области в жилом доме произошел пожар. В результате чего погибли две женщины.

— Возгорание возникло в одном из помещений одноэтажного жилого дома, принадлежащего двум хозяевам. Огонь уничтожил домашнее имущество в двух комнатах, повредил стены, крышу и перекрытие дома, — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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В доме спасатели обнаружили тела двух погибших женщин — матери и дочери, 1934 и 1976 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

Пожар на Кировоградщине

В ноябре во время пожара в частном доме в Кировоградской области погибли четыре человека.

На пепелище нашли тела двух взрослых, а также двоих детей — 2016 и 2018 годов рождения.