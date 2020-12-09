В Австралии дочь хотела найти киллеров для родителей, но попала на мошенников

В Австралии арестовали девушку, которая пыталась в даркнете найти киллеров для родителей.
Правоохранители начали проверку после слов международного журналиста, что нашел доказательства оплаты двойного убийства.
Австралийка заплатила залог в размере шести тысяч австралийских долларов за убийство матери и отца. Кроме того, девушка рассказала киллера ряд деталей, которые должны были помочь выполнить задание.
Полицейские начали слежку за 26-летней подозреваемой. В частности правоохранители просматривали ее запросы в интернете и банковские счета.
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По итогам обысков в ее доме, девушке предъявили обвинения по двум пунктам — покушение на убийство и подстрекательству к убийству. Также ее подозревают в краже со взломом и похищении крупной суммы денег у родителей.
Также правоохранители добавили, что сайт, на котором девушка сделала заказ, скорее всего, мошеннический.
Австралийская полиция изъяла полтонны кокаина
Сиднейцу грозит пожизненное заключение после того, как федеральная полиция перехватила кокаин на сумму $248 млн, спрятанный в замороженных бананах из Бразилии.
В пятницу, 16 октября, в Сиднее офицеры пограничных войск изъяли 552 кг наркотика, спрятанного в поддонах с банановой мякотью и украшенных изображениями коал.