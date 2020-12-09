В Австралии дочь хотела найти киллеров для родителей, но попала на мошенников

В Австралии арестовали девушку, которая пыталась в даркнете найти киллеров для родителей.

Правоохранители начали проверку после слов международного журналиста, что нашел доказательства оплаты двойного убийства.

Австралийка заплатила залог в размере шести тысяч австралийских долларов за убийство матери и отца. Кроме того, девушка рассказала киллера ряд деталей, которые должны были помочь выполнить задание.

Полицейские начали слежку за 26-летней подозреваемой. В частности правоохранители просматривали ее запросы в интернете и банковские счета.

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По итогам обысков в ее доме, девушке предъявили обвинения по двум пунктам — покушение на убийство и подстрекательству к убийству. Также ее подозревают в краже со взломом и похищении крупной суммы денег у родителей.

Также правоохранители добавили, что сайт, на котором девушка сделала заказ, скорее всего, мошеннический.

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