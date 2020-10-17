Австралийская полиция изъяла полтонны кокаина, спрятанного в банановой мякоти

Сиднейцу грозит пожизненное заключение после того, как федеральная полиция перехватила кокаин на сумму $248 млн, спрятанный в замороженных бананах из Бразилии.

В пятницу, 16 октября, в Сиднее офицеры пограничных войск изъяли 552 кг наркотика, спрятанного в поддонах с банановой мякотью и украшенных изображениями коал.

Полиция утверждает, что Марк де Хессель собрал 139 коробок с мякотью.

Ему предъявлено обвинение в хранении большого количества незаконно ввезенных из страны наркотиков и попытке ввоза в коммерческих целях наркотических веществ.

Оба преступления влекут за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

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Суперинтендант агентства AFP Джеффри Тернер отметил, что ограничения на границе в связи с Covid-19 не помешали преступным группировкам использовать ряд методов для доставки запрещенных наркотиков в Австралию.

— Организованные преступные группы и их сообщники берут на себя больший риск и стремятся перевезти больше незаконных товаров оптом. Они думают, что фрукты будут достаточно безобидными, чтобы помешать обнаружению правоохранительными органами, — сказал Джеффри.

Тернер сказал, что кокаин попадает в Австралию через цепи насилия и эксплуатации.

Де Хессель предстал перед центральным местным судом Сиднея в пятницу и был заключен под стражу.

В следующий раз он предстанет перед судом 16 декабря.

На Николаевщине задержали наркоторговцев

В Николаевской области группа людей занималась выращиванием и сбытом конопли.

Плантации растений конопли обнаружили прямо посреди двора.

Фото: Dreamsteam

Источник: The Guardian