В Австралії дочка хотіла знайти кілерів для батьків, але натрапила на шахраїв

В Австралії заарештували дівчину, яка намагалася в даркнеті знайти кілерів для батьків.
Правоохоронці почали перевірку після слів міжнародного журналіста, який знайшов докази оплати подвійного вбивства.
Австралійка заплатила заставу в розмірі шести тисяч австралійських доларів за вбивство матері та батька. Крім того, дівчина розповіла кілерам низку деталей, які повинні були допомогти виконати завдання.
Читайте: Жертвам від 1,5 до 15 років: австралійська поліція викрила 14 педофілів
Поліцейські почали стежити за 26-річною підозрюваною. Зокрема правоохоронці переглядали її запити в інтернеті та банківські рахунки.
За підсумками обшуків в її будинку, дівчині пред’явили звинувачення за двома пунктами – замах на вбивство та підбурювання до вбивства. Також її підозрюють у крадіжці зі зломом і викраденні великої суми грошей у батьків.
Також правоохоронці додали, що сайт, на якому дівчина зробила замовлення, найімовірніше, шахрайський.
Австралійська поліція вилучила пів тонни кокаїну
Сіднейцю загрожує довічне ув’язнення після того, як федеральна поліція перехопила кокаїн на суму $248 млн, захований в заморожених бананах з Бразилії.
У п’ятницю, 16 жовтня, в Сіднеї офіцери прикордонних військ вилучили 552 кг наркотику, захованого в піддонах з банановим м’якушем і прикрашених зображеннями коал.