В Австралії дочка хотіла знайти кілерів для батьків, але натрапила на шахраїв

В Австралії заарештували дівчину, яка намагалася в даркнеті знайти кілерів для батьків.

Правоохоронці почали перевірку після слів міжнародного журналіста, який знайшов докази оплати подвійного вбивства.

Австралійка заплатила заставу в розмірі шести тисяч австралійських доларів за вбивство матері та батька. Крім того, дівчина розповіла кілерам низку деталей, які повинні були допомогти виконати завдання.

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Поліцейські почали стежити за 26-річною підозрюваною. Зокрема правоохоронці переглядали її запити в інтернеті та банківські рахунки.

За підсумками обшуків в її будинку, дівчині пред’явили звинувачення за двома пунктами – замах на вбивство та підбурювання до вбивства. Також її підозрюють у крадіжці зі зломом і викраденні великої суми грошей у батьків.

Також правоохоронці додали, що сайт, на якому дівчина зробила замовлення, найімовірніше, шахрайський.

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