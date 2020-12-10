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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Директора порта Черноморск задержали на взятке в $250 тыс.

Следователи НАБУ установили, что руководитель государственного порта Черноморск требовал вознаграждение за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой госпредприятие имело большинство голосов.

— Эта компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому когда руководитель порта почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за “лояльность”, оценив ее в $250 тыс., — говорится в сообщении.

10 декабря детективы задержали во время получения взятки руководителя ГП Морской торговый порт Черноморск и посредника.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

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Директора порта Черноморск задержали на взятке в $250 тыс. / 3 фотографии

В Харькове топ-налоговика взяли с поличным, когда он требовал 100 тыс. грн неправомерной выгоды от местного предпринимателя.

За это взяточник обещал не привлекать его к уголовной ответственности.

Источник: НАБУ

Фото: НАБУ

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