PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Віталій Плахотний |

Шантажировал криминалом: харьковский топ-налоговик погорел на взятке

СБУ начала уголовное производство по подозрению в систематическом взяточничестве против начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.

Харьковского топ-налоговика взяли с поличным, когда он требовал 100 тыс. грн неправомерной выгоды от местного предпринимателя.

За это взяточник обещал не привлекать того к уголовной ответственности.

Правоохранители санкционировала обыски дома у задержанного и по местам его работы.

Читайте: 600 тыс. на фейковый ремонт авто: на Сумщине служащим сообщили о подозрении

Шантажировал криминалом: харьковский топ-налоговик погорел на взятке

На Закарпатье на взятке поймали главу ОТГ от Слуги народа

10 ноября Офис президента Украины сообщил, что работники СБУ на Закарпатье задержали новоизбранного от партии Слуга Народу главу Воловецкой ОТГ Михаила Попелича.

Его подозревают в вымогательстве взятки от предпринимателя в обмен на подписание актов выполненных работ.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка