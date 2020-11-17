Шантажировал криминалом: харьковский топ-налоговик погорел на взятке

СБУ начала уголовное производство по подозрению в систематическом взяточничестве против начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.

Харьковского топ-налоговика взяли с поличным, когда он требовал 100 тыс. грн неправомерной выгоды от местного предпринимателя.

За это взяточник обещал не привлекать того к уголовной ответственности.

Правоохранители санкционировала обыски дома у задержанного и по местам его работы.

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На Закарпатье на взятке поймали главу ОТГ от Слуги народа

10 ноября Офис президента Украины сообщил, что работники СБУ на Закарпатье задержали новоизбранного от партии Слуга Народу главу Воловецкой ОТГ Михаила Попелича.

Его подозревают в вымогательстве взятки от предпринимателя в обмен на подписание актов выполненных работ.