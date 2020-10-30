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Факты / Происшествия

$200 тыс. за закрытие дела: начальника управления ГФС задержали на взятк

Сотрудники Офиса генпрокурора и ГБР задержали во время получения взятки и. о. начальника одного из главных управлений Государственной фискальной службы Украины.

Чиновник требовал $200 тыс. у директора фармацевтического предприятия за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства.

Его задержали, когда бизнесмен передавал первую часть взятки — $100 тыс.

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Следственные действия продолжаются, готовится подозрение, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.

  • Затримання хабарника
  • Затримання хабарника
  • Затримання хабарника
  • Затримання хабарника
$200 тыс. за закрытие дела: начальника управления ГФС задержали на взятк / 2 фотографии

$1 млн за должность

В Ровенской области экс-правоохранитель хотел купить должность главы ГУНП в Ровенской области за $1 млн.

Такую сумму он готов был заплатить сотруднику отдела кадров, надеясь, что он поспособствует успешному прохождению конкурса.

Обоих задержали.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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