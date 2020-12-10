Слідчі НАБУ встановили, що керівник державного порту Чорноморськ вимагав винагороду за погодження плану санації збанкрутілої приватної компанії, у комітеті кредиторів якої держпідприємство мало більшість голосів.

– Ця компанія вела перемовини з приватними інвесторами. Однак їхнє залучення потребувало погодження комітету кредиторів. Тож коли керівник порту відчув серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього плату за “лояльність”, оцінивши її у $250 тис., – йдеться у повідомленні.

10 грудня детективи затримали під час отримання хабара керівника ДП Морський торговельний порт Чорноморськ та посередника.

Нині вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

Читайте: $200 тис. за закриття справи: начальника управління ДФС затримали на хабарі











Директора порту Чорноморськ затримали на хабарі у $250 тис. / 3 фотографии

У Харкові топ-податківця взяли на гарячому, коли він вимагав 100 тис. грн неправомірної вигоди від місцевого підприємця.

За це хабарник обіцяв не притягувати його до кримінальної відповідальності.