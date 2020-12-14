Кровавая ссора: на Харьковщине женщина зарезала 75-летнего мужа

В селе Петропавловка Купянского района на Харьковщине пенсионерка убила своего 75-летнего мужа.

Выяснилось, что между супругами возник бытовой конфликт.

Во время ссоры 70-летняя женщина нанесла несколько ножевых ранений кухонным ножом.

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В полицию позвонили соседи, обнаружившие мертвое тело пенсионера. Все вещественные доказательства изъяты и направлены на исследование.

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Если вину пенсионерки будет доказано, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Смертельное избиение пенсионеров во Львове

В начале сентября во Львове задержали 16-летнего и 18-летнего парней, которых обвиняют в жестоком избиении двух бездомных львовян.

Тела пострадавших были найдены в заброшенном здании на улице Богдана Хмельницкого.

70-летний мужчина от полученных травм погиб на месте, а его 64-летнего товарища доставили в ближайшую больницу.

Мужчина долгое время находился в коме, однако впоследствии также скончался.

Фигурантам дела, двум молодым парням, грозит до десяти лет лишения свободы.