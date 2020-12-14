Кривава суперечка: на Харківщині жінка зарізала 75-річного чоловіка

У селі Петропавлівка Куп’янського району на Харківщині пенсіонерка вбила свого 75-річного чоловіка.

З’ясувалося, що між подружжям виник побутовий конфлікт.

Під час сварки 70-річна жінка нанесла декілька ножових поранень кухонним ножем.

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До поліції зателефонували сусіди, які виявили мертве тіло пенсіонера. Усі речові докази вилучені та направленні на дослідження.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу.

Якщо вину пенсіонерки буде доведено, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Смертельне побиття пенсіонерів у Львові

На початку вересня у Львові затримали 16-річного та 18-річного хлопців, яких звинувачують у жорстокому побитті двох львів’ян-безхатьченків.

Тіла постраждалих було знайдено у закинутій будівлі на вулиці Богдана Хмельницького.

70-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці, а його 64-річного товариша доставили до найближчої лікарні.

Чоловік довгий час перебував у комі, однак згодом також помер.

Фігурантам справи, двом молодим хлопцям, загрожує до десяти років позбавлення волі.