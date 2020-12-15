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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Глави Мінекології та Мінветеранів йдуть у відставку

Глава Міністерства екології та природних ресурсів України Роман Абрамовський та міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб подали заяви про відставку.

Про це заявив глава Верховної Ради Дмитро Разумков.

Заяви будуть розглянуті в комітетах 16 грудня.

– Я прошу комітети зібратися завтра і з ранку розглянути ці питання, щоб ми могли винести їх на пленарне засідання. Даю відповідне доручення, – заявив Разумков.

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