На Днепропетровщине дети отравились неизвестным веществом — двое в реанимации

В Днепропетровской области трое несовершеннолетних отравились неизвестным веществом. В результате чего двое из них оказались в реанимации.
— 14-летний ученик принес в учебное заведение неизвестную жидкость и угостил ею двух девушек 13 и 14 лет. Спустя некоторое время детям стало плохо и они были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи, — рассказали в ГУ НП в Днепропетровской области.
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Парень и одна из девушек находятся в реанимационном отделении больницы. Еще одна пострадавшая лечится амбулаторно дома.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Отравление грибами в Одесской области
В Одесской области ребенок упал в кому из-за отравления грибами. 9-летнюю девочку вместе с матерью госпитализировали в больницу из-за употребления грибов.
Из-за сложной ситуации ребенка забрали в медицинское учреждение в Киеве.