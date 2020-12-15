На Днепропетровщине дети отравились неизвестным веществом — двое в реанимации

В Днепропетровской области трое несовершеннолетних отравились неизвестным веществом. В результате чего двое из них оказались в реанимации.

— 14-летний ученик принес в учебное заведение неизвестную жидкость и угостил ею двух девушек 13 и 14 лет. Спустя некоторое время детям стало плохо и они были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи, — рассказали в ГУ НП в Днепропетровской области.

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Парень и одна из девушек находятся в реанимационном отделении больницы. Еще одна пострадавшая лечится амбулаторно дома.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Отравление грибами в Одесской области

В Одесской области ребенок упал в кому из-за отравления грибами. 9-летнюю девочку вместе с матерью госпитализировали в больницу из-за употребления грибов.

Из-за сложной ситуации ребенка забрали в медицинское учреждение в Киеве.