На Дніпропетровщині діти отруїлися невідомою речовиною – двоє у реанімації

У Дніпропетровській області троє неповнолітніх отруїлися невідомою речовиною. В результаті чого двоє з них опинилися у реанімації.

– 14-річний учень приніс до навчального закладу невідому рідину та пригостив нею двох дівчат 13 та 14 років. Через деякий час дітям стало зле і їх було госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги, – розповіли у ГУ НП у Дніпропетровській області.

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Хлопець та одна з дівчат перебувають у реанімаційному відділенні лікарні. Ще одна постраждала лікується амбулаторно вдома.

Поліцейські встановлюють всі обставини події.

Отруєння грибами в Одеській області

На Одещині дитина впала в кому через отруєння грибами. 9-річну дівчинку разом з матір’ю госпіталізували до лікарні через споживання грибів.

Через складну ситуацію дитину забрали до медичного закладу у Києві.