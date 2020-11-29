В одной из школ Рожнятова на Прикарпатье две ученицы пятого класса решили пошутить и подсыпали в газированную воду лекарственное средство для поноса и угостили одноклассников.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Ивано-Франковской области Кристина Максимчак.

В полицию обратился житель Рожнятовского района и сообщил, что его внука госпитализировали из-за отравления в школе. Также с этого учебного заведения в больницу попали еще четверо детей.

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Состояние детей удовлетворительное, угрозы жизни не было.

Правоохранители составили протоколы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) УК.

Отравление в школе на Харьковщине

В Харьковской области зафиксировано массовое отравление среди воспитанников одного учебного заведения. В городе Дергачи заболело 37 учеников. У всех детей установлен диагноз острая кишечная инфекция. Сейчас они проходят лечение дома.

Источник: Суспільне