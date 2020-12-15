СБУ задержала пограничников, которые организовали контрабанду из Беларуси

СБУ в Ровенской области разоблачила должностных лиц одного из пограничных пунктов на систематическом сокрытии и обеспечении незаконного перемещения из Беларуси подакцизных товаров.

По данным Службы безопасности, к делу были причастны 15 человек, среди которых должностные лица Госпогранслужбы, организовавших канал незаконного перемещения в нашу страну. Сама продукция ввозилась на территорию Украины через так называемую зеленую границу. Весь товар пограничники оставляли в одном из государственных лесхозов для дальнейшей реализации.

Правоохранителями были зафиксированы факты противоправной деятельности: получение денег военнослужащими пограничной службы, дачи взяток должностному лицу ГПСУ.

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По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.



























На границе с Беларусью задержали контрабандистов, среди которых были пограничники / 7 фотографий

Во время обысков в Ровенской и Волынской областях изъяли более 75 тыс. пачек сигарет, ввезенных из Беларуси, и янтарь-сырец весом почти 5 кг. Правоохранители также блокировали попытку противоправной переправки через таможенную территорию Украины еще 225 тыс. пачек табачных изделий иностранного производства.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Контрабанда в Украине

В пункте пропуска Лужанка пограничники остановили микроавтобус, которым из Украины ехал гражданин Венгрии с дипломатическим паспортом, и нашли контрабанду.

Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине. По результатам проведенного осмотра автомобиля совместная группа из пограничного наряда с привлечением представителей консульства Венгрии, обнаружили в багажном отделении машины сигареты без акцизных марок.