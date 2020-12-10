На пункте пропуска Лужанка пограничники остановили микроавтобус, которым из Украины ехал гражданин Венгрии с дипломатическим паспортом, и нашли контрабанду.

Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.

По результатам проведенного осмотра автомобиля совместная группа из пограничного наряда с привлечением представителей консульства Венгрии, обнаружили в багажном отделении машины сигареты без акцизных марок.















На границе с Венгрией задержали дипломата с контрабандными сигаретами / 4 фотографии

Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлено их количество и стоимость.

Контрабанда сигарет

6 декабря на границе с Венгрией пограничники также обнаружили контрабандные сигареты, спрятанные в женские чулки. Пограничники случайно наткнулись на интересную находку, осматривая грузовой поезд на железнодорожном пункте пропуска Чоп.

Сигареты были изъяты таможенниками. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к организации контрабанды.