На границе с Венгрией задержали дипломата с контрабандными сигаретами

На пункте пропуска Лужанка пограничники остановили микроавтобус, которым из Украины ехал гражданин Венгрии с дипломатическим паспортом, и нашли контрабанду.
Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.
По результатам проведенного осмотра автомобиля совместная группа из пограничного наряда с привлечением представителей консульства Венгрии, обнаружили в багажном отделении машины сигареты без акцизных марок.
Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлено их количество и стоимость.
Контрабанда сигарет
6 декабря на границе с Венгрией пограничники также обнаружили контрабандные сигареты, спрятанные в женские чулки. Пограничники случайно наткнулись на интересную находку, осматривая грузовой поезд на железнодорожном пункте пропуска Чоп.
Сигареты были изъяты таможенниками. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к организации контрабанды.