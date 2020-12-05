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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

В женских чулках: на Закарпатье обнаружили сотни пачек сигарет в грузовом поезде

На границе с Венгрией пограничники обнаружили контрабандные сигареты, спрятанные в женские чулки.

Пограничники случайно наткнулись на интересную находку, осматривая грузовой поезд на железнодорожном пункте пропуска Чоп.

— 500 пачек сигарет скрыли от контроля в полостях позвоночных балок восьми вагонов. Для маскировки, их упаковали в черные чулки, — говорится в сообщении.

  • В женских чулках: на Закарпатье обнаружили сотни пачек сигарет в грузовом поезде
  • В женских чулках: на Закарпатье обнаружили сотни пачек сигарет в грузовом поезде
  • В женских чулках: на Закарпатье обнаружили сотни пачек сигарет в грузовом поезде
  • В женских чулках: на Закарпатье обнаружили сотни пачек сигарет в грузовом поезде
  • В женских чулках: на Закарпатье обнаружили сотни пачек сигарет в грузовом поезде
  • В женских чулках: на Закарпатье обнаружили сотни пачек сигарет в грузовом поезде
В женских чулках: на Закарпатье обнаружили сотни пачек сигарет в грузовом поезде / 3 фотографии

Сигареты были изъяты таможенниками.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к организации контрабанды.

Источник: Госпогранслужба

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