На границе с Венгрией пограничники обнаружили контрабандные сигареты, спрятанные в женские чулки.

Пограничники случайно наткнулись на интересную находку, осматривая грузовой поезд на железнодорожном пункте пропуска Чоп.

— 500 пачек сигарет скрыли от контроля в полостях позвоночных балок восьми вагонов. Для маскировки, их упаковали в черные чулки, — говорится в сообщении.











В женских чулках: на Закарпатье обнаружили сотни пачек сигарет в грузовом поезде / 3 фотографии

Сигареты были изъяты таможенниками.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к организации контрабанды.