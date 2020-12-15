СБУ затримала прикордонників, які організували контрабанду з Білорусі

СБУ на Рівненщині викрила посадовців одного з прикордонних пунктів на систематичному приховуванні та забезпеченні незаконного переміщення з Білорусі підакцизних товарів.

За даними Служби безпеки, до справи були причетні 15 осіб, серед яких посадові особи Держприкордонслужби, що організували канал незаконного переміщення у нашу країну. Сама продукція ввозилась на територію України через так званий зелений кордон. Весь товар прикордонники складали в одному з державних лісгоспів для подальшої реалізації.

Правоохоронцями були зафіксовані факти протиправної діяльності: отримання грошей військовослужбовцями прикордонної служби, надання хабарів посадовцю ДПСУ.

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За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.



























На кордоні з Білоруссю затримали контрабандистів, серед яких були прикордонники / 7 фотографий

Під час обшуків у Рівненській та Волинській областях вилучили понад 75 тис. пачок цигарок, ввезених з Білорусі, та бурштин-сирець вагою майже 5 кг. Правоохоронці також блокували спробу протиправного переправлення через митну територію України ще 225 тис. пачок тютюнових виробів іноземного виробництва.

Наразі тривають слідчі дії.

Контрабанда в Україні

У пункті пропуску Лужанка прикордонники зупинили мікроавтобус, яким з України їхав громадянин Угорщини з дипломатичним паспортом, і знайшли контрабанду.

Іноземець пред’явив прикордонникам дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні. За результатами проведеного огляду автомобіля спільна група з прикордонного наряду із залученням представників консульства Угорщини, виявили в багажному відділенні машини цигарки без акцизних марок.