Падение столбов на Шулявском мосту: депутат Емец требует найти ответственных

В Комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции Киевсовета планируют выяснить и обнародовать перечень лиц, которые занимались и контролировали строительство Шулявского моста и установку электроопор на путепроводе, которые упали 15 декабря.

Об этом сообщил глава Комиссии Леонид Емец.

— Кого мы должны поблагодарить за то, что в Киеве падают столбы, это совершенно конкретный вопрос. Кто те люди, кто проводил эти работы. Кто те должностные лица, которые должны контролировать качество таких работ, проверять, чтобы не случилось никогда такого страшного, катастрофического, опасного случая, — отметил Леонид Емец.

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Глава Комиссии планирует подать запрос на получение этой информации и позже обнародовать список ответственных за проведение работ.

— Я обещаю, что полученную информацию будет немедленно опубликовано, — добавил он.

Падение электроопор на Шулявском мосту

15 декабря на Шулявском мосту в Киеве упали сразу три электроопоры.

Столбы повредили автомобили, которые ехали мимо, пострадавших нет.

Подробнее о падении столбов на Шулявском мосту читайте на Фактах ICTV.

Источник: Леонид Емец