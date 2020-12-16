Падіння стовпів на Шулявському мосту: депутат Ємець вимагає знайти відповідальних

У Комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції Київради планують з’ясувати та оприлюднити перелік осіб, які займалися та контролювали будівництво Шулявського мосту та встановлення електроопор на шляхопроводі, які впали 15 грудня.

Про це повідомив голова Комісії Леонід Ємець.

– Кому ми маємо подякувати за те, що у Києві падають стовпи, це абсолютно конкретне питання. Хто ті люди, хто проводив ці роботи. Хто ті посадовці, які мали контролювати якість таких робіт, перевіряти, щоб не трапилося ніколи такого страшного, катастрофічного, небезпечного випадку, – зазначив Леонід Ємець.

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Голова Комісії планує подати запит на отримання цієї інформації та пізніше оприлюднити список відповідальних за проведення робіт.

– Я обіцяю, що отриману інформацію буде негайно опубліковано, – додав він.

Падіння електроопор на Шулявському мосту

15 грудня на Шулявському мосту в Києві впали одразу три електроопори.

Стовпи пошкодили автомобілі, які проїжджали повз, постраждалих немає.

Детальніше про падіння стовпів на Шулявському мосту читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Леонід Ємець