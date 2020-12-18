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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

У Києві на пішохідно-велосипедному мосту знову пошкодили скло

У Києві на пішохідно-велосипедному мосту знову пошкодили скло. Пошкоджену ділянку вже огородили.

Імовірною причиною називають вандалізм. Наразі переглядають записи з камер відеонагляду, щоб встановити причетних.

Тим часом у Київській міській державній адміністрації запевнили, що замінить скло або відновить його, якщо це можливо, підрядник, який будував об’єкт. Оскільки діють гарантійні зобов’язання. З міського бюджету Києва кошти не витрачатимуть.

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скляний міст київ

Проблеми зі склом на новому пішохідно-велосипедному мосту виникають вже не вперше. У травні минулого року наступного дня після офіційного відкриття мосту одна з його скляних частин дала тріщину.

Тоді мер Києва Віталій Кличко повідомив, що основною причиною пошкодження також був акт вандалізму. Розглядалася навіть версія, що по склу стріляли.

Фото: Depositphotos

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