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Факты / Происшествия

В Киеве на новом пешеходном мосту треснуло стекло

Пешеходный мост, соединяющий арку Дружбы народов и Владимирскую горку, закрыли, потому что лопнула стекло. Сейчас его открыли для посетителей.

В Киеве на новом пешеходном мосту треснуло стекло

Обновлено в 20.20. Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с мостом и назвал основную версию разрушения.

– Сегодня, несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается – акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли, – написал он в  Facebook.

Обновлено в 18.13. Пешеходный мост вновь открыли для посетителей.

17.33. Пешеходный мост, который открыли ко Дню города, экстренно перекрывает полиция. Там одна из стеклянных частей дала трещину. Представители Муниципальной стражи окружили место происшествия и не подпускают туда посетителей.

Об этом сообщили журналисты Фактов ICTV, которые находятся на месте событий.

– Пока неизвестно, что именно стало причиной трещины: это умышленное повреждение или мост треснул от перегрузки. Ведутся следственные действия, завтра последствия трещины ликвидируют, – прокомментировали сотрудники полиции.

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В Киеве на новом пешеходном мосту треснуло стекло / 2 фотографии

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Напомним, что пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов открыли только вчера вечером.

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