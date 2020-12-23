В Одесской области во время пожара погибла трехлетняя девочка

В селе Кубей Болградского района Одесской области в результате пожара погиб ребенок.

Возгорание произошло в одном из жилых домов: огонь распространился небольшой комнатой 6 м2.

На месте пожара обнаружено тело мертвой девочки 2017 рождения. Об опеке или травмы владельцев дома не сообщалось.

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Причины пожара и причастность родителей ребенка до его гибели устанавливаются.

Двухлетний мальчик выпал из окна детсада

В сентябре двухлетний мальчик выпал из окна одного из детских садов в Хмельницком.

Ребенка с тяжелыми травмами срочно госпитализировали.

Мальчик облокотился на москитную сетку открытого окна в помещении первого этажа и выпал, ударившись головой о асфальтовое покрытие.