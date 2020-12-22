PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Вікторія Гірко |

Сердце останавливалось несколько раз: на Киевщине из-за халатности врачей умер годовалый ребенок

В Киевской области родители обвиняют врачей Броварской центральной районной больницы в халатности и смерти дочери.

У годовалой девочки проблем со здоровьем не было. Но посреди ночи ей внезапно стало плохо: прослушивались хрипы и поднялась температура. Испуганные родители сразу вызвали скорую и сообщили, что у девочки могла возникнуть аллергия, поскольку в рацион ребенку добавили чай.

Врачи этот факт почему-то во внимание не приняли. По словам родственников, за три с половиной часа медики сделали крохотной пациентке несколько капельниц и ингаляций, и вкололи четыре вида антибиотиков. После этого девочке стало только хуже.

Читайте: В Киеве врачу сообщили о подозрении из-за смерти 2-летнего ребенка

Когда ребенок начал задыхаться, то оказалось, что никто не знает, где ключи от помещения с вентилем для подачи кислорода. Поэтому у ребенка наступила клиническая смерть.

Более восьми часов ребенок провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Несколько раз сердце останавливалось и его заново запускали адреналином. Но впоследствии организм девочки вообще прекратил реагировать на препараты.

Ребенок погиб фактически у отца на руках. Родные долго не могли получить свидетельство о смерти, а когда в конце концов забрали документ, то увидели поддельный диагноз — пневмония. Родители девочки планируют бороться до конца, пока все виновные не будут уволены.

В Черновицкой области мужчина умер в приемной больницы. Он посинел буквально на глазах, но реанимировать его никто даже не пытался.

Жена пациента звала медиков полчаса. Но когда пришел врач, то лишь констатировал смерть.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка