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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

В Одеській області під час пожежі загинула трирічна дівчинка

В селі Кубей Болградського району Одеської області внаслідок пожежі загинула дитина.

Загоряння відбулося в одному із житлових будинків: вогонь поширився невеликою кімнатою 6 м2.

На місці пожежі виявили тіло мертвої дівчинки 2017 року народження. Про опіки чи травми власників будинку не повідомлялося.

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Причини пожежі та причетність батьків дитини до її загибелі встановлюються.

В Одеській області під час пожежі загинула трирічна дівчинка

У Хмельницькому дворічний хлопчик випав з вікна дитсадку

У вересні дворічний хлопчик випав з вікна дитсадку у Хмельницькому.

Дитину з тяжкими травмами терміново було госпіталізовано.

Хлопчик сперся на москітну сітку відчиненого вікна у приміщенні першого поверху і випав, вдарившись головою об асфальтне покриття.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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