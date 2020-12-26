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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Бросили в мешок и избили: на Львовщине подростки убили собаку на видео

В Бродах на Львовщине парень и девушка жестоко поиздевались над собакой, после чего она умерла.

В сети Instagram появилось видео, где молодые люди, удерживая собаку в мешке, по очереди наносили ей серьезные удары.

Групповое избиения животного сопровождалось веселым смехом.

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Девушка, комментируя видео, приказывала бить еще и быстрее.

Полиция уже изучает материалы дела: сейчас поиск живодеров продолжается.

— В случае подтверждения факта жестокого обращения с животным, причастные будут привлечены к предусмотренной законодательством ответственности, — говорится в сообщении.

Инцидент, вероятно, произошел вечером 25 декабря.

Издевательства над котенком на Львовщине

В конце июля в Червонограде произошло скандальный инцидент — парень закрыл живого котенка в стеклянной банке и издевался, снимая его в Instagram.

Пользователи соцсетей немедленно отреагировали на такой “контент” и обратились в полицию.

Парень быстро удалил все личные фото, а также видео с издевательствами над котенком и сразу опубликовал новое. Он попытался извиниться за содеянное, однако на кадрах видео было заметно, что котенку было очень плохо из-за нехватки воздуха.

Правоохранители пообещали, что “откупиться” парню не удастся, а вот наказание будет зависеть от решения суда.

Источник: Нацполиция

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