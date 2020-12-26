Кинули в мішок і побили: на Львівщині підлітки вбили собаку на відео

У Бродах на Львівщині хлопець та дівчина жорстоко познущалися над собакою, після чого він помер.

У мережі Instagram з’явилося відео, де молодики, утримуючи собаку в мішку, по черзі завдавали йому серйозні удари.

Групове побиття тварини супроводжувалося веселим сміхом.

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Дівчина коментуючи відео, наказувала ще бити і швидше.

Поліція вже вивчає матеріали справи: наразі пошук живодерів триває.

– У випадку підтвердження факту жорстокого поводження з твариною, причетні будуть притягнуті до передбаченої законодавством відповідальності, – йдеться у повідомленні.

Інцидент, ймовірно, стався ввечері 25 грудня.

Знущання над кошеням на Львівщині

Наприкінці липня у Червонограді відбувся скандальний інцидент – хлопець закрив живе кошеня в скляній банці і знущався, знімаючи його в Instagram.

Користувачі соцмереж негайно відреагували на такий “контент” і звернулися до поліції.

Хлопець швидко видалив усі особисті фото та відео зі знущанням над кошеням, натомість опублікував нове. Він спробував вибачитися за скоєне, однак на кадрах відео було помітно, що кошеня погано почувалося через брак повітря.

Правоохоронці пообіцяли, що “відкупитися” хлопцеві не вдасться, а от покарання залежатиме від рішення суду.