В РФ мужчина убил двоих детей и покончил с собой из-за измены жены

В Уфе (Россия) мужчина убил 6-летнего сына и годовалую дочь, а тем покончил с собой.

К правоохранителям обратилась выжившая супруга убийцы.

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В полиции она рассказала, что причиной такого поступка мужчины стало ее признание в измене. После соры мужчина муж забрал детей и уехал в неизвестном направлении.

Его телефон не отвечал, но он отправил голосовое сообщение. В нем он сообщил, что девочка уже мертва, а мальчик вот-вот скончается.

Спустя время правоохранители обнаружили автомобиль, в котором находились тела двоих детей и 37-летнего Фазыл Халикова.

По предварительным данным, причиной смерти детей стало отравление выхлопными газами.

Тройное убийство в Славянске

В Славянске произошло тройное убийство 19 декабря.

Первым обнаружили тело 56-летнего местного жителя: его за гаражами нашли работники коммунальной службы.

В тот же день в квартире полиция обнаружила тела еще двух женщин — 54-летней жены на 79-летней тещи погибшего мужчины. Правоохранители констатировали, что все трое погибли в результате насильственных действий.

Удалось установить, что накануне потерпевший пригласил к себе в гости 26-летнего знакомого.