В Славянске Донецкой области полиция расследует тройное убийство.

К правоохранителям обратился работник коммунальной службы и сообщил, что возле гаража обнаружил тело 56-летнего мужчины.

— Установив личность погибшего и место его проживания, полицейские обнаружили тела еще двух женщин — 1966 и в 1940-года рождения — сожительницы мужчины и его матери. На их телах — следы насильственной смерти, — отметили в ГУ НП в Донецкой области.

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Начата операция по розыску и задержанию злоумышленников, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

По этому факту возбуждено уголовное дело по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.











В Донецкой области расследуют тройное убийство / 3 фотографии

Убийство в Киевской области

В Киевской области мужчина забил до смерти 82-летнюю бабушку. Между ними возник конфликт из-за отсутствия работы.

Тогда внук взял грабли и начал ими бить старушку по телу и голове. Пенсионерка умерла в карете скорой, которую ей вызвали только через день.