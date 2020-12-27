У РФ чоловік вбив двох дітей і наклав на себе руки через зраду дружини

В Уфі (Росія) чоловік убив 6-річного сина та однорічну дочку, а потім вкоротив собі віку.

До правоохоронців звернулася дружина вбивці.

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У поліції вона розповіла, що причиною такого вчинку чоловіка стало її зізнання у зраді. Після сварки чоловік чоловік забрав дітей і поїхав у невідомому напрямку.

Його телефон не відповідав, але він надіслав голосове повідомлення. У ньому він повідомив, що дівчинка вже мертва, а хлопчик ось-ось помре.

Через деякий час правоохоронці виявили автомобіль, в якому знаходилися тіла двох дітей і 37-річного Фазила Халікова.

За попередніми даними, причиною смерті дітей стало отруєння вихлопними газами.

Потрійне вбивство у Слов’янську

У Слов’янську сталося потрійне вбивство 19 грудня.

Першим виявили тіло 56-річного місцевого чоловіка: його за гаражами знайшли працівники комунальної служби.

Того ж дня у квартирі поліція виявила тіла ще двох жінок – 54-річної дружини на 79-річної тещі загиблого чоловіка. Правоохоронці констатували, що усі троє загинули внаслідок насильницьких дій.

Вдалося встановити, що напередодні потерпілий запросив до себе у гості 26-річного знайомого.