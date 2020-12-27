Семеро убитых и столько же раненых – в китайском городе Кайюань вооруженный ножом мужчина напал на прохожих.

Подозреваемого в кровавой резне в северо-восточной провинции Ляонин задержала полиция.

Во время операции по задержанию преступника пострадал один полицейский.

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Всех пострадавших госпитализировали.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.

Резня в Кривом Роге

Вечером 7 ноября в Кривом Роге мужчина напал с ножом на людей, в результате чего двое мужчин 31 и 66 лет от полученных травм скончались на месте.

Еще восемь пострадавших, среди которых 8-летний мальчик, были доставлены в больницу.

Злоумышленником оказался 29-летний Тарас Усенко. Он заявил, что “пришел из ада”.

Источник: CGTN